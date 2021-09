Dois homens são presos em flagrante após sequestro em Cotia

Importante

A vítima, que mora em Cotia, foi mantida em cárcere privado em um imóvel na rua Dom Francisco Cardoso Ayres, na Raposo Tavares



Caso foi registrado no 75º DP





Dois homens, um de 28 e outro de 34 anos, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (24) após roubarem e manterem em cárcere um engenheiro de 68 anos. A prisão aconteceu na rua Dom Francisco Cardoso Ayres, Raposo Tavares, zona oeste da capital.





Policiais militares foram acionados por uma testemunha que ouviu vozes e estranhou comportamentos em uma moradia próxima. Ao chegarem nas proximidades, os PMs conseguiram deter os dois homens, sendo que um deles ainda tentou atirar contra os policiais. Um deles contou onde era a casa em que a vítima estava.





A vítima relatou que estava chegando em sua residência, em Cotia, quando um carro parou na frente do seu. Dois homens desceram armados do veículo e o renderam. Em seguida, foi levado para o local e foi exigido que fornecesse senha do banco, sendo realizada diversas transações de sua conta bancária. Ele reconheceu um dos suspeitos como sendo o homem que o havia mantido sob vigia dentro da casa.





O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/Apreensão e Entrega de veículo no 89ºDP, sendo encaminhado ao 75ºDP para continuidade nas investigações. Os suspeitos foram autuados em flagrante.