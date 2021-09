Após 2 anos, Justiça autoriza gratuidade em cinemas de Cotia para idosos, anuncia secretário

Idosos

A Justiça autorizou a gratuidade às salas de cinema de Cotia para pessoas com mais de 60 anos. O anúncio foi feito pelo secretário de Indústria e Comércio do município, Fernando Jão, autor do projeto de lei em 2019, época em que estava como vereador da cidade.





“Em 2019, propus como vereador o projeto de lei, sancionado pelo prefeito Rogério Franco, que possibilitava a entrada gratuita no cinema para maiores de 60 anos. Depois de dois anos de idas e vindas, e um imbróglio jurídico, finalmente a justiça confirmou a gratuidade no município. Vamos comemorar a decisão”, disse Jão nas redes sociais nesta quinta-feira (23).





Cotia e Cia questionou a prefeitura para saber qual foi o problema jurídico anunciado por Jão, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.





Segundo a lei, o acesso livre será de segunda a sexta-feira, em qualquer sala de exibição e em qualquer sessão. O idoso deve apenas apresentar um documento de identidade com foto legalmente reconhecido.





As empresas de exibição cinematográfica, com salas de cinema no município, são obrigadas a anexar de maneira visível um cartaz ao lado da bilheteria, contendo as informações sobre o direito ao acesso gratuito para as pessoas com 60 anos ou mais.