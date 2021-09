Cotia registra aumento de 14,6% em roubos e 32% em furtos no mês de agosto

Segurança Pública

O município de Cotia registrou no mês de agosto uma alta de 14,6% em roubos e de 32% em furtos, em comparação com julho. As estatísticas foram divulgadas no sábado (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).





Em agosto, foram 115 roubos no geral e mais 26 roubos de veículos, enquanto que no mês de julho foram 109 e 14, respectivamente.





Ainda no mesmo mês, foram registrados 174 furtos em geral e mais 32 furtos de veículos nas quatro delegacias da cidade. Em julho, esse índice foi menor: 129 em geral e 27 de veículos.





O total de roubos em Cotia nos primeiros oito meses de 2021 foi de 848. Já o total de furtos, no mesmo período, foi de 1.370.





Em comparação com os oito primeiros meses de 2020, a alta de roubos foi de 7%, e de furtos 16,7%.