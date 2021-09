Moradores de Caucaia afirmam receber água com esgoto

Fala Cidadão

Relatos dão conta de extremo mau cheiro e coloração escura da água que deveria ser potável. SABESP disse que enviou equipe para o local.

Na noite desta quinta-feira (02) diversos moradores de Caucaia do Alto denunciaram nas redes sociais e em contato com o Cotia e Cia que estariam recebendo água com cheiro de esgoto e com coloração escura.

Os relatos principais são do bairro Alto de Caucaia, em especial no Residencial Caucaia I e ruas próximas. Gustavo Rebouças de 27 anos relatou a reportagem que "são várias casas e famílias que não podem beber água cozinhar ou tomar banho a água está saindo esgoto puro" afirma.

Um comerciante do bairro que preferiu não se identificar também relatou ao Cotia e Cia o mau cheiro "o cheiro absurdo de esgoto".

Outra moradora do residencial Caucaia I Gleici Kelly de 27 anos também relatou que "A água está escura com um cheiro muito forte de esgoto"

A região é a mesma em que no final de julho a reportagem mostrou o recorrente vazamento de esgoto, na ocasião, após a matéria a SABESP esteve no local e solucionou o problema.

Sobre a água suja nas torneiras dos moradores, a SABESP informou a reportagem "que enviou uma equipe do controle sanitário para vistorias no Condomínio Caucaia 1, para que sejam realizadas as vistorias necessárias, bem como o atendimento aos moradores."