Feriado do dia 8 de setembro foi adiantado em Cotia e repartições públicas funcionarão normalmente

Tradicionalmente o dia 8 de setembro é feriado municipal em Cotia, a data comemora o Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município, porém neste ano o feriado foi antecipado em março, na ocasião a decisão foi tomada para conter o avanço da pandemia do Covid-19.

Com isso, excepcionalmente neste ano o dia 8 de setembro não é feriado em Cotia e as repartições públicas municipais devem funcionar normalmente.