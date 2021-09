Homem é preso em Cotia acusado de participação em roubo de uma joalheira em Vargem Grande

Vargem Grande paulista

Crime ocorreu no dia 1 de agosto.









Na última quinta feira (2), policiais civis da Delegacia de Polícia de Vargem Grande Paulista (Demacro) esclareceram um roubo a joalheria e prenderam um homem, em Cotia.





No dia 1º de agosto, a vítima trabalhava em sua loja, quando dois indivíduos se passaram por clientes e ficaram olhando os mostruários e, após alguns minutos, um dos indivíduos exibiu uma arma de fogo, aparentando ser uma pistola, e anunciou o roubo, jogando um saco na direção do comerciante e exigindo que colocasse todas as joias em seu interior.





Após o registro do boletim de ocorrência, os investigadores saíram a campo e receberam informações privilegiadas de que um dos autores estaria nas imediações da Rua Eliza Rodrigues Pereira, no bairro Nhambuca, na região de Caucaia do Alto em um veículo estacionado, próximo a uma quitanda.





Os agentes abordaram o motorista e o identificaram como um dos roubadores da loja. Com ele foram encontradas diversas peças subtraídas, além de um simulacro de arma de fogo. O rapaz confessou o crime e indicou que em sua residência havia o restante dos objetos roubados.





As investigações prosseguem a fim de identificar e prender o comparsa do criminoso.