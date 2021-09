Osasco será sede da Expo Turismo 2022

Osasco

Será a 1ª feita de Turismo de Negócios da Região Oeste da Grande São Paulo





Osasco será sede da 1ª Feira de Turismo de Negócios da Região Oeste da Grande São Paulo (EXPO Turismo 2022). A decisão foi tomada pelos secretários municipais, técnicos e representantes do Grupo de Trabalho de Turismo do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) e da Região Turística Negócios e Cultura durante reunião de planejamento regional realizada terça-feira, 31/8, em Barueri.





O evento está previsto para acontecer entre março e abril (data e local indefinidos) e reunirá as 49 regiões turísticas do Estado de São Paulo.



Integram o Cioeste na realização da Expo Turismo 2022 mais duas cidades: Francisco Morato e Caieiras. Os dois municípios pertencem à Região Turística Negócios e Cultura composta por oito municípios (Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Francisco Morato, Itapevi, Jandira e Osasco).



A feira será uma oportunidade para os cidadãos conhecerem todo o potencial turístico da região metropolitana oeste, como a diversidade cultural, de negócios, gastronômica, hotelaria, entretenimento, lazer, artesanato, comércio local, agências de viagens, belezas naturais e tantos outros atrativos.



Os onze municípios estratégicos do Cioeste respondem por aproximadamente 10% do PIB estadual e 3% do PIB Nacional, consolidando-se como o maior consórcio intermunicipal do país em importância socioeconômica. Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista e Osasco constituem o Cioeste. Juntas, essas cidades contam com 2,6 milhões de habitantes e uma área superior a 1.000 km².