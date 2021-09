"Ela vai carregar esse trauma pro resto da vida", diz mãe de criança que foi abusada em ótica em Osasco

Osasco

Em entrevista ao Cotia e Cia, a mãe relatou, com detalhes, tudo como aconteceu, desde o momento do abuso até a tentativa de a ótica esconder as imagens. A mãe também contou as consequências que ficaram em sua filha. Cotia e Cia também conversou com Felipe, acusado de ter cometido o abuso. A versão dele contada ao Cotia e Cia contradiz seu depoimento à polícia

Caso aconteceu na ótica Gassi, em Osasco





Cotia e Cia entrevistou a mãe de uma menina de 7 anos, que sofreu abuso sexual dentro ótica Gassi, no município de Osasco, na Grande São Paulo. O caso foi publicado com exclusividade pelo Cotia e Cia [VEJA AQUI]. A reportagem doentrevistou a mãe de uma menina de 7 anos, que sofreu abuso sexual dentro ótica Gassi, no município de Osasco, na Grande São Paulo. O caso foi publicado com exclusividade pelo Cotia e Cia





Durante a entrevista, que você pode conferir no vídeo abaixo, a mãe relatou, com detalhes, tudo como aconteceu, desde o momento do abuso até a tentativa de a ótica esconder as imagens. A mãe também contou as consequências que ficaram em sua filha.





“Hoje, ele está com medo. Nós a levamos num parque neste final de semana e todas as pessoas que se aproximavam em direção a ela, você percebia o medo dela. Ela gritava mamãe, papai, estou aqui. Se ela está no mercado e ela vai pegar alguma coisa na prateleira, ela fica olhando pra ver se alguém está se aproximando dela. Essa é minha revolta [...] por isso que eu quero que a justiça seja feita. Está tirando a liberdade da minha filha de brincar e de ser criança. Por mais que ela esteja sendo acompanhada, mas esse trauma, infelizmente, ela vai carregar pro resto da vida.”





Cotia e Cia também conversou com Felipe, acusado de ter cometido o abuso. A versão dele contada ao Cotia e Cia contradiz seu depoimento à polícia.