Advogado acusado de ter tentado matar a irmã a facadas é preso em Cotia

Leonardo Santos, 36, se apresentou à polícia junto com sua advogada, nesta terça-feira (21). A Justiça já havia expedido um mandado de prisão preventiva, mas Leonardo estava foragido desde o dia do crime, em 13 de setembro







Leonardo se encontra na Cadeia Pública de Cotia





O advogado Leonardo Santos, 36, foi preso na manhã desta terça-feira (21) acusado de ter tentado matar a irmã, Cynthia dos Santos, a facadas no dia 13 de setembro, no distrito de Caucaia do Alto.





O suspeito se apresentou à Delegacia de Defesa da Mulher, em Cotia, junto com sua advogada Elisângela Fernandes Alves. A Justiça já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra Leonardo, que não tinha sido mais localizado, desde o dia do crime. Ele se encontra na Cadeia Pública de Cotia.





A advogada de Leonardo entrou com pedido Habeas Corpus para tentar colocar o suspeito em liberdade condicionada ou transferi-lo ao regime de prisão domiciliar, como medida de isolamento social.





A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 13 de setembro. De acordo com a polícia, Leonardo desferiu facadas em sua irmã na região do tórax. Ela foi socorrida pelo marido e encaminhada ao Hospital Regional de Cotia. A vítima não corre risco de vida.





Leonardo residia junto com a avó de 94 anos na casa da frente de sua irmã. Segundo o marido da vítima, a motivação da agressão foi devido a uma discussão fútil.





O suspeito compareceu à delegacia na noite do crime e, em seu depoimento, disse que não tem um bom relacionamento com a irmã há pelo menos dez anos. Leonardo contou que sua avó disse que Cynthia teria falado para ela vender a casa e deixá-lo na rua. Diante disso, ele narrou que ficou nervoso e mandou uma mensagem provocando sua irmã.





Ainda em seu depoimento, Leonardo disse que, assim que enviou a mensagem, colocou o celular para carregar. Momentos depois, ele conta que ouviu sua irmã batendo na porta de sua casa com xingamentos contra ele.





Neste instante, Leonardo confessa que se levantou da cama, pegou uma faca e desferiu golpes com o objeto na altura do abdômen da irmã. Ele disse que foi um “ato impensado, exagerado e injustificável” de sua parte, além de estar “arrependido” do que fez.





O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Polícia de Cotia