Cotia pode ter programa de prevenção ao suicídio em escolas municipais

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil





Um dos projetos de lei lidos durante a sessão desta terça-feira (21) na Câmara Municipal de Cotia fala sobre um programa de ações com prevenção à depressão e ao suicídio entre crianças e adolescentes.





Apresentada pelo vereador Edson Silva (Repub), a propositura visa promover a conscientização dos alunos sobre o tema, por meio de projetos socioeducativos, como palestras, debates e rodas de conversa nas escolas da rede municipal.





“Os professores da rede municipal de ensino de Cotia poderão participar de cursos de formação ou requalificação, no período de horário de trabalho escolar, com o propósito de aprofundar o conhecimento adequado sobre a incidência de transtornos mentais entre jovens e adolescentes”, diz o artigo 2º do projeto.





“É importante o diálogo no ensino público em parceria com professores, pois na maioria das vezes, o suicídio é o desfecho de um sofrimento prolongado e alimentado por outras doenças como a depressão, considerado um transtorno com múltiplas causas, e o tratamento depende de uma abordagem multissistêmica, desempenhada por diversos setores”, justifica o autor.





O projeto poderá ser votado na próxima sessão da Câmara.