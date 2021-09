Em Cotia, projeto propõe cassar alvará de postos que revendem combustíveis adulterados

Destaque

De autoria do vereador Iran Soares (PSC), a votação do PL foi adiada para a próxima sessão da Câmara



Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil





Um projeto de lei quer cassar alvará de postos em Cotia que revendem combustíveis comprovadamente adulterados. De autoria do vereador Iran Soares (PSC), a matéria foi lida durante a sessão desta terça-feira (21), mas a votação foi adiada para a próxima sessão da Câmara.





Segundo o texto da propositura, após a Prefeitura de Cotia obter a informação quanto à infração cometida, será instaurado um processo administrativo, que poderá ser concluído no prazo máximo de dois meses, “assegurando-se ampla defesa ao acusado”.





O texto segue dizendo que os responsáveis pelo estabelecimento que tiver o seu alvará de funcionamento cassado ficam proibidos, pelo período de cinco anos, de obter novo alvará para o mesmo ramo de atividade.





“Após a cassação do alvará de funcionamento serão encaminhadas cópias do processo administrativo e dos respectivos documentos que o compõem ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis”, diz o texto.