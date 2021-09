Artesãos vão retomar exposição na Feira Noturna de Cotia

Destaque

Feira de Artes e Artesanato, com produtos feitos por dezenas de artesãos do município, será retomada nesta quarta-feira (29)



Foto: Divulgação





Na quarta-feira (29), a partir das 17h, quem passar pela Feira Noturna de Cotia, em frente à Prefeitura, poderá conferir a retomada da Feira de Artes e Artesanato com produtos feitos por dezenas de artesãos do município. é realizada pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.





Cotia tem quatro pontos oficiais de artesanato, além da Feira Noturna de Cotia, às quartas-feiras, os artesãos expõem seus produtos na Feira Livre, aos domingos, ao lado da Prefeitura; aos sábados, a Feira de Artes e Artesanato acontece no Calçadão da rua Senador Feijó, no centro de Cotia e na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.





“Os artesãos de Cotia produzem um material rico, de qualidade e a diversidade é incrível. Vale a pena conferir, prestigiar e valorizar o artesão local”, disse Gilmar de Almeida, Gestor Cultural de Cotia.





Serviço





Feira de Artes e Artesanato Caucaia do Alto





Sábado, das 8h às 18h (horário piloto)





Praça dos Romeiros – na Feira Noturna













Feira de Artes e Artesanato de Cotia





Sábado, das 10h às 17h





Calçadão da Rua Senador Feijó - Boulevard





Feira de Artes e Artesanato de Cotia





Quarta-feira, das 17h às 21h





Em frente à Prefeitura – na Feira Noturna













Feira de Artes e Artesanato de Cotia





Domingo, das 8h às 14h





Ao lado da Prefeitura – na Feira Livre