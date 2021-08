Vereador pede a criação de um cemitério para animais em Carapicuíba

Pets

Imagem do cemitério para animais de Botucatu, interior de SP





O vereador de Carapicuíba, Sheriff Paulo Costa (Pode), solicitou, por meio de uma indicação, a criação de um cemitério para animais no município. A justificativa do parlamentar é de que as pessoas não têm um local adequado para enterrarem seus pets quando esses morrem.





“O sepultamento de animais é um ato de carinho e respeito com o seu pet. Além de ser uma bela homenagem ao pet, é também uma maneira adequada de garantir a saúde pública”, sustenta o vereador.





A proposta foi encaminhada para análise do prefeito Marcos Neves.