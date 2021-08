Cotia fecha 1° semestre com saldo positivo de emprego, aponta Caged

emprego

Os dados do mês de junho mostram que foram abertos 815 novos postos de trabalho. No acumulado do ano, Cotia responde pela criação de 3.964 vagas formais de emprego

O município de Cotia fechou o mês de junho com um saldo positivo de empregos – o resultado se repetiu ao longo de todo o 1º semestre do ano, já que a cidade anotou mais admissões do que demissões no mercado formal.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal.