Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias a partir desta quinta-feira (12)

Destaque

O preço médio do litro da gasolina vai subir de R$ 2,69 para R$ 2,78, uma alta de 3,3%. No ano, a gasolina subiu 51% e registra o seu nono aumento desde janeiro



A Petrobras informou nesta quarta-feira (11) que vai aumentar o preço da gasolina nas refinarias a partir de quinta-feira (12). O diesel segue sem reajuste.





O preço médio do litro da gasolina vai subir de R$ 2,69 para R$ 2,78, uma alta de 3,3%.





Esse será o segundo aumento no valor do combustível na gestão de Joaquim Silva e Luna. Nos postos, a gasolina gira em torno de R$5,35. No ano, a gasolina subiu 51% e registra o seu nono aumento desde janeiro.





A Petrobras confirmou a informação no começo da tarde desta quarta-feira (11). Segundo a empresa, o reajuste segue tendências internacional e foi motivada para "garantir que o mercado siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento".