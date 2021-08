Semana será de calor em Cotia; veja como ficam as temperaturas

Fonte: Clima Tempo

A nova frente fria que chegou ao Brasil nos últimos dias deve ir embora de Cotia já nesta semana. Segundo o Climatempo, meteorologistas apontam que o calor pode ficar acima da média para a época do ano, com máximas de até 30ºC entre terça (17) e sábado (21).Confira abaixo as temperaturas até a próxima sexta-feira (20).Mínima de 13º e máxima de 23ºSol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Não deve chover à noiteMínima de 12º e máxima de 26ºSol com algumas nuvens. Não chove.Mínima de 14º e máxima de 27ºSol com algumas nuvens. Não chove.Mínima de 14º e máxima de 28ºSol com algumas nuvens. Não chove.Mínima de 14º e máxima de 28ºSol com algumas nuvens. Não chove.Mínima de 17º e máxima de 30ºSol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.