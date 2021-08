Prazo para requisitar ou revalidar o Cartão Bom Escolar da EMTU termina em 31/10

Transporte Público

Com a retomada das aulas presenciais, estudantes devem ficar atentos; benefício é destinado a alunos que utilizam linhas intermunicipais



Estudantes e professores que ainda não fizeram a requisição ou revalidação do Cartão BOM Escolar têm até o dia 31 de outubro para realizar o preenchimento do formulário para garantir o benefício do passe.Os estudantes que não possuem o Cartão BOM Escolar devem inicialmente pedir à instituição de ensino o cadastramento dos dados para o requerimento do passe. A partir da liberação, o aluno deverá preencher o formulário no site da EMTU (www.emtu.sp.gov.br/passe) na opção “Requisite aqui”. Após o envio dos documentos solicitados e pagamento da taxa, a EMTU encaminhará em até 20 dias úteis o Cartão BOM para a escola, onde o estudante deverá retirá-lo.Para quem já possui o benefício, é necessário que seja feita anualmente a revalidação. Neste caso, não há impressão de novo cartão, apenas uma atualização eletrônica. Para isso, o estudante deve acessar a opção “Revalide aqui” no site da EMTU (www.emtu.sp.gov.br/passe) e preencher o formulário, concluindo o processo com o pagamento da taxa. O valor da requisição ou da revalidação do Passe Escolar 2021 é de R$ 23,45 e o pagamento é realizado uma vez por ano.O Cartão BOM Escolar é destinado a estudantes que residem em município diferente ao da instituição de ensino e utilizam linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU para o trajeto intermunicipal residência-escola. O passe escolar dispõe de duas modalidades: Meia Tarifa, com desconto de 50% na passagem de estudantes e professores, e Passe Livre, que garante 100% de gratuidade para estudantes com baixa renda (ou seja, renda familiar per capita inferior ou igual a R$ 1.650).A compra de créditos para o Meia Tarifa pode ser feita através do aplicativo VOUD, pelo site BOM, nas máquinas de autoatendimento localizadas nas estações e terminais ou nos estabelecimentos parceiros. Confira todas as opções de recarga em https://www.emtu.sp.gov.br/passe/ondecomprar.htm.