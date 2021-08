"Não está em nosso horizonte o metrô para essa região", afirma João Doria em Cotia

Destaque

Em 2020 o presidente do Metrô havia dito que a linha 22 do Metrô até Cotia seria replanejada.

O governador de São Paulo João Doria afirmou na manhã desta sexta-feira (27) durante um evento em Cotia que "Não está em nosso horizonte o metrô para essa região" em resposta ao questionamento do jornalista do Cotia e Cia Neto Rossi.

O governador disse que não faria promessa que não pode cumprir "não vamos usar o gerúndio de estamos vendo, estamos analisando, não há essa alternativa nesse momento" disse.

Em 2020 em uma reposta na rede social no dia 02 de outubro de 2020, o presidente do metrô, Silvani Pereira, havia afirmado que a Linha 22 “será objeto de replanejamento futuro do Governo do Estado”.