Reservatório Alto Cotia opera com 58% de sua capacidade, número mais baixo do ano

Importante

No mesmo dia no ano passado o sistema Alto Cotia operava com 78% de sua capacidade.

O nível do sistema Alto Cotia está operando com 58,8% de sua capacidade nesta segunda-feira (23). O número é o mais baixo desde 15 de dezembro do ano passado, quando o sistema operava com 57,64%.

Em 23 de agosto de 2020 o sistema operava com 78%. Os dados são da SABESP.

O sistema Alto Cotia abastece também as cidades de Embu, Embu-Guaçu, Vargem Grande Paulista e Itapecerica da Serra, totalizando 1,3 milhão de pessoas dependentes do reservatório.