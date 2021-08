Homem dá tiros dentro de bar em Cotia após discussão com segurança

Destaque

Testemunha contou ao Cotia e Cia que briga começou após o segurança ter pisado no pé do rapaz; homem saiu do bar e retornou momentos depois disparando para cima; ninguém ficou ferido e o suspeito acabou sendo preso; caso aconteceu na noite de ontem (21) no Choupana Beer, próximo a Procotia



Choupana Beer. Foto: Reprodução / Google Imagens





Um homem, de 45 anos, foi preso neste sábado (21), após realizar disparos de arma de fogo dentro do Choupana Beer, bar localizado no Jd. Nomura, em Cotia.





Uma equipe da PM foi acionada para atender a ocorrência. No local, segundo o Boletim de Ocorrência, os PMs abordaram um suspeito, que confessou que escondia uma arma de fogo dentro do seu carro. Após buscas, os militares localizaram o revólver.





Segundo uma testemunha ouvida pelo Cotia e Cia, o motivo da briga aconteceu por um motivo fútil. Segundo ela, o segurança teria pisado no pé do rapaz e ele não aceitou o pedido de desculpas. A partir daí, ela conta que a briga foi “generalizada”.





“A filha deste rapaz [que disparou dentro do bar] deu um soco no segurança, como ele não podia revidar por ela ser mulher, uma segurança foi tentar acalmar a moça, mas o pai acabou dando um soco nela. Virou aquela confusão toda”, relata.





O suspeito acabou indo embora junto com a filha, mas retornou, momentos depois, disparando com a arma de fogo dentro do bar. “Ele deu três tiros pra cima e quebrou o banheiro masculino querendo pegar o segurança. Todos corremos para a cozinha, pois era o único lugar que tinha para se esconder”, diz a testemunha.





A arma não tinha documentação e foi apreendida. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O caso foi registrado pela Delegacia de Cotia.





Procurado, o Choupana Beer não comentou o assunto até a publicação desta reportagem. Caso haja um posicionamento, será acrescentado aqui.





Por Rudney Oliveira