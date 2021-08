Carros estacionados em calçadas dificultam passagem de pedestres em bairro de Cotia

Fala Cidadão

#FalaCidadão: Problema ocorre em ruas do bairro do Lajeado; confira as imagens











O direito de ir e vir de moradores do bairro Lajeado, em Cotia, não está sendo respeitado. Isso porque diversos carros ficam estacionados irregularmente em calçadas de algumas ruas do bairro.





Com isso, os veículos acabam dificultando a passagem de pedestres. Imagens encaminhadas por moradores, ao Cotia e Cia, mostram, por exemplo, diversos veículos parados em locais inapropriados na rua Nelson Raineri.





“Aqui é uma rua de grande movimento. Aqui ligam duas rodovias. Ainda tem dois colégios particulares e uma escola municipal. São carros de clientes de comércios e de moradores”, disse uma moradora que pediu para não ser identificada.





Segundo ela, diversas solicitações já foram feitas à Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade, mas o problema nunca foi resolvido.





“Nós, literalmente, temos que andar no meio da rua. E, agora, com a volta às aulas, ficou ainda mais perigoso. Por várias vezes, meus filhos e eu quase fomos atropelados. O movimento aqui de carros, ônibus e caminhões é muito intenso”, relata.