Covid-19: Polo de vacinação em frente à Prefeitura muda para o Ginásio de Esportes

Vacina

O polo de Cotia não terá atendimento nesta terça-feira (24).





A Secretaria de Saúde informou que o polo de vacinação contra a Covid-19 instalado em frente à Prefeitura está de mudança para as quadras externas do Ginásio de Esportes. O drive-thru do polo será na rua Ouro, em frente às quadras.





Por conta da mudança, as pessoas que estão com a segunda dose aprazadas para essa terça-feira (24/08), no polo central (em frente à Prefeitura) devem se dirigir ao polo Caucaia do Alto ou Granja Viana, na impossibilidade de comparecer a um destes polos, a segunda dose poderá ser recebida na quarta-feira (25/08) no polo montado no Ginásio de Esportes, ao lado do Mercado Municipal.