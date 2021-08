Empresas em Itapevi firmam parceria para produzir vacina contra Covid-19

Vacina

Atividades de produção serão iniciadas ao longo de 2022 e poderão passar 100 milhões de doses que serão distribuídas no Brasil e em outros países da América Latina



Foto: Agência Brasil









Duas empresas instaladas no município de Itapevi anunciaram nesta quinta-feira (26) uma parceria para a produção de vacina contra a Covid-19 para o Brasil e outros países da América Latina. A BioNTech e a Eurofarma serão responsáveis pela produção do imunizante, em colaboração com a Pfizer.





Segundo um comunicado da Pfizer, a Eurofarma irá realizar atividades de produção como parte da rede global de fabricação e fornecimento das vacinas da empresa. Ainda de acordo com o documento, serão mais de 20 unidades fabris em todo o mundo, e as atividades de desenvolvimento local e instalação de equipamentos começarão imediatamente.





A Pfizer e a BioNTech esperam que as atividades de produção na Eurofarma sejam iniciadas ao longo de 2022. A produção anual no país excederá 100 milhões de doses, segundo a Pfizer.





Em suas redes sociais, o prefeito de Itapevi, Igor Soares, disse que vai assumir publicamente o compromisso. “Tudo que for de responsabilidade da Prefeitura, será analisado com agilidade para que o quanto antes as produções sejam iniciadas para o bem do povo brasileiro”, comentou.