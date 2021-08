Mulher consegue fugir de possível sequestro-relâmpago em Cotia

Segurança Pública

Suspeitos ainda atiraram no veículo da vítima, que era blindado



Imagens do Brasil Urgente





Uma motorista de Cotia conseguiu se salvar de um possível sequestro relâmpago. O caso aconteceu no dia 20 de julho, mas imagens do crime foram divulgadas neste sábado (31) pelo Brasil Urgente.





As imagens divulgadas pela emissora mostram um veículo preto, onde estariam os suspeitos, se aproximando do carro da vítima. Após colisão, a mulher desce do carro, mas após notar uma movimentação suspeita, ela volta para o veículo.





Logo em seguida, dois homens se aproximam e tentam abrir o carro da motorista, que permanece com as portas trancadas. Um terceiro se aproxima, mas ela acelera.





Os suspeitos ainda deram coronhadas no veículo, que é blindado, e atiraram. O disparo pegou na coluna da porta da motorista. Assim que ela fugiu, eles voltaram para o carro e fugiram.





A polícia acredita que a mulher foi vítima de uma tentava de sequestro por quadrilhas que atuam na região. Segundo o Brasil Urgente, os homens que aparecem nas imagens foram identificados e um suspeito está detido.