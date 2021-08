Grávidas serão vacinadas com a 2ª dose em Cotia nesta segunda-feira (2)

Vacina

Gestantes e puérperas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca há 12 semanas completarão o ciclo vacinal com a vacina da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde



Foto: Vagner Santos





Nesta segunda-feira (2), das 9h às 12h, a Secretaria de Saúde de Cotia informou que vai aplicar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 nas mulheres grávidas e puérperas (que deram à luz nos últimos 45 dias) e que tomaram a 1ª dose com o imunizante do laboratório Astrazeneca/Fiocruz - há 12 semanas em Cotia .

Estas mulheres vão completar o esquema vacinal com a vacina da Pfizer - conforme orientação do Ministério da Saúde. Será obrigatório apresentar o cartão da 1ª dose recebida em Cotia.Gestantes e puérperas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca há 12 semanasSegunda-feira - 2 de agosto - das 9h às 12hPolo de vacinação de Cotia (em frente à Prefeitura)Vacina aplicada será a Pfizer - conforme orientação do Ministério da SaúdeObrigatório: Apresentar documento oficial com foto e CPF e cartão da 1ª dose recebida em Cotia