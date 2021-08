Incêndio de grandes proporções atinge indústria de reciclagem em Barueri

Destaque

Incêndio em Barueri. Foto: Reprodução / TV Globo





Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão no Jardim Califórnia, em Barueri, nesta quinta-feira (26).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 11h no imóvel de uma indústria química, que atuam com reciclagem de plástico, e avançou para a fábrica de uma outra empresa.





A Prefeitura de Barueri informou que o incêndio forçou o cancelamento das aulas de pelo menos nove escolas do entorno.





Informações iniciais apontam que o incêndio é na rua das Antilhas, tendo ocorrido nas dependências da empresa Araguaya Química.





Equipes do corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e outras forças de segurança estão no local para ajudar a conter as chamas e auxiliar na remoção de estudantes e civis próximos às ruas do entorno.





Ainda não há detalhes sobre possíveis vítimas e nem informações sobre a causa do incêndio.