Homem confessa estupro de mulher de 42 anos e é preso pela polícia em Cotia

Um homem acusado de ter estuprado uma mulher de 42 anos em Caucaia do Alto foi preso pela polícia de Cotia nesta quarta-feira (25). Em depoimento, ele confessou a autoria do crime.





O criminoso foi flagrado por câmeras de segurança da Guarda Civil Municipal de Cotia andando próximo ao local do crime. Ele foi reconhecido pelas roupas que usava no dia da agressão.





Além disso, as marcas de mordida em seus dedos ajudaram a polícia a concluir o inquérito, já que a vítima havia relatado ter mordido uma de suas mãos para conseguir escapar.





Com mandado de busca e apreensão, o homem foi preso em sua casa. No local, a polícia encontrou as roupas que ele usava no dia do crime.





O estupro aconteceu na manhã desta segunda-feira (23). A vítima estava indo a pé para o trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso, que a arrastou pelos braços adentrando uma trilha mato a dentro.





Ela conseguiu escapar do estuprador após ter dado uma mordida em uma de suas mãos.





A mulher foi encaminhada para o Hospital Regional de Cotia para receber os primeiros atendimentos e foi transferida, na sequência, para o Hospital Pérola Byigton, em São Paulo.