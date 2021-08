Quatro corpos carbonizados são encontrados após incêndio em Barueri, afirma prefeitura

Destaque

Segundo a prefeitura, as vítimas são duas crianças, uma de 4 e outra de 2 anos, um bebê de 11 meses e a mãe deles.

Foto: Reprodução / Prefeitura de Barueri





A Prefeitura de Barueri afirmou, no início da noite desta quinta-feira (26), que foram encontrados quatro corpos carbonizados após o incêndio que atingiu uma indústria de produtos químicos no Jd Califórnia, na tarde de hoje.





Ainda de acordo com a prefeitura, oito pessoas foram socorridas com vida, duas das quais mulheres, levadas em estado grave ao Hospital Municipal de Barueri com 80% dos corpos queimados. As outras seis foram levadas ao Pronto-socorro Central com ocorrências leves: quatro por intoxicação por fumaça e duas por queimaduras.





Dentre os socorridos com ferimentos leves havia um homem que morava nos fundos de uma das principais empresas atingidas pelo fogo com sua família, como zeladores do local. Um dos filhos, de 12 anos, que estava na escola, safou-se. A esposa e outros três filhos, de quatro e dois anos e um bebê de 11 meses, morreram carbonizados.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na parte superior da indústria de produtos químicos e, com o vazamento desses, acabou atingindo a empresa abaixo, de plásticos.





Foram atingidas nove edificações, das quais duas são residências; as outras sete, tirando as duas empresas que queimaram totalmente, foram atingidas apenas nas fachadas.





“O corpo de bombeiros chegou muito rápido e conseguiu proporcionar o isolamento ideal, mas mesmo assim o líquido inflamável desceu pelas galerias e atingiu uma residência e causou um princípio de incêndio em uma escola, mas não chegou a pegar fogo, foi isolada com o auxílio da Defesa Civil do município, que chegou muito rápido. Conseguimos isolar o local sem pânico e com segurança”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, Jefferson de Mello.



Neste momento o fogo encontra-se praticamente extinto. Os bombeiros prosseguem com o rescaldo e preveem mais quatro horas de trabalho para deixar o local em total segurança.

Os profissionais que trabalham na área acreditam que as duas empresas mais atingidas tiveram praticamente perda total. Vários veículos estacionados dentro das indústrias e também nas ruas próximas foram alcançados pelo fogo. O número de veículos ainda está sendo contabilizado pelas equipes de socorro.

Atuaram nessa ocorrência 28 viaturas do corpo de Bombeiros, totalizando 97 homens, além de um grupo de ações emergenciais e de desastres. Somou-se a essa força-tarefa a Guarda Municipal de Barueri, a Defesa Civil, o Demutran, a Polícia Civil e a Polícia Militar .





Por Neto Rossi