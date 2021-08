Covid19: Cotia antecipa a 2ª dose da vacina Astrazeneca

Vacina

A Secretaria de Saúde de Cotia informou que fará uma ação especial para concluir o esquema vacinal das pessoas que estão com a segunda dose da vacina Astrazeneca/Fiocruz aprazadas para o período de 2 a 11 de setembro. Com isso, qualquer pessoa que tenha a 2ª dose programada para este período poderá comparecer no dia 2 de setembro, das 14h às 19h, nas UBS’s Caucaia, Atalaia, Portão e Assa. Quem estiver com a dose atrasada também poderá ser atendido.De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a antecipação não fere o prazo mínimo estipulado pelo fabricante entre as doses. Para receber a 2ª dose, basta apresentar documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacina da 1ª dose recebida em Cotia. O atendimento será por ordem de chegada.Aqueles que não puderem comparecer no dia 2/09 serão atendidos no dia que estiver anotado no cartão da 1ª dose.Dia 2 de setembro (quinta-feira) – exclusivo para doses programadas para os dias 2 a 11 de setembro e atrasadasHorário: das 14h às 19hNas UBS: Atalaia | Caucaia do Alto | Portão | AssaApresentar: documento oficial com foto e CPF, comprovante da 1ª dose recebida em Cotia