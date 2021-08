Covid: Cotia abre agendamento para vacinar jovens de 16 e 17 anos com comorbidades

Vacina

A vacinação começa na segunda-feira (23/08) em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s)

Foto: Alexandre Rezende









A partir desta quinta-feira (19/08), a Secretaria de Saúde inicia o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para jovens de 16 e 17 anos de idade que façam parte do público de gestantes, puérperas, tenham comorbidade ou deficiência. A vacinação começa na segunda-feira (23/08) em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) [veja abaixo]. O agendamento deste público poderá ser feito via telefone das UBS’s, pelo site da Prefeitura ou pelo app Saúde Cotia.





Com a possibilidade de agendamento do novo público diretamente nas UBS’s, a Secretaria de Saúde dá início ao processo de descentralização do serviço de marcação da vacina. Os jovens de 16 e 17 anos deverão apresentar, no momento da vacinação, documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço e laudo/documento médico com CRM legível que comprove a sua condição. No caso de gestante, apresentar cartão de pré-natal e puérpera, certidão de nascimento do bebê com até 45 dias.





















Vacinação contra a Covid-19 – 1ª dose – a partir do dia 23/08









Público: 16 e 17 anos (comorbidade, deficiente, gestante e puérpera)













No dia da vacinação todos deverão apresentar: documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento, comprovante de endereço.





Gestante: apresentar cartão de pré-natal.





Puérpera: apresentar certidão de nascimento do bebê de até 45 dias.





Comorbidade e deficiente: apresentar laudo/documento médico com CRM legível que comprove a condição.













Onde agendar:

UBS Atalaia – Tel.: 4615-2236

UBS Assa – Tel.: 4702-3509

UBS Caucaia – Tel.: 4242-0145

UBS Arco-Íris – Tel.: 4703-5544

UBF Sandra – Tel.: 4243-1553

UBS Parque Alexandre – Tel.: 4702-4536

Site ( www.cotia.sp.gov.br ) no campo ‘Agendamento Vacina Covid-19’

Aplicativo ‘Saúde Cotia’