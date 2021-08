Dica: Agora é possível enviar encomendas pelo Correios e outras transportadoras em Caucaia do Alto

Destaque

Se você é morador de Caucaia do Alto e vende algo na internet ou mesmo precisa enviar alguma encomenda ou documento via Correios já passou pela triste realidade de ter que ir em Vargem Grande Paulista ou até o centro de Cotia, perdendo tempo e dinheiro.

Graças a uma parceria de uma empresa de logística e um comércio em Caucaia do Alto, agora os moradores do distrito podem enviar encomendas por Correios e outras transportadoras. Trata-se da Kangu, que conta com um ponto de coleta na Cia dos Cartuchos localizado na Rua Gertrudes Maria de Camargo, nº 26 no centro de Caucaia do Alto.

Como funciona:

Você faz o cadastro no site da Kangu e ao contratar o serviço e efetuar o pagamento, você receberá uma etiqueta para postagem e um número de rastreio que permite acompanhamento e controle em tempo real.





Após isso você pode levar ao ponto Kangu mais próximo, conforme opção escolhida e disponível na sua região. Diariamente as mercadorias são coletadas no ponto Kangu e levadas ao centro de distribuição da transportadora que você contratou (Ex: Correios, Loggi, Rede Sul, Kangu, outras).e lá, a mercadoria é direcionada ao destinatário e entregue no prazo informado no momento da contração.





Gostou da dica? Espera, que tem desconto exclusivo.













Você pode ganhar R$ 20,00 em frete grátis, para usar já no primeiro envio. Para isso, preencha o formulário disponível aqui que você receberá um link exclusivo para ter acesso ao crédito. O cadastro é gratuito.