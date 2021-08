Vargem Grande Paulista realiza audiência pública para implantação da Zona Azul

Vargem Grande paulista

Prefeitura quer implantar serviço de cobrança de estacionamento no centro da cidade.







Segundo a prefeitura "Esta é uma ação do Governo Municipal para assegurar mais mobilidade urbana e oferta de vagas de estacionamento, especialmente nas áreas de grande atividade comercial do município".





A Prefeitura de Vargem Grande Paulista promoverá nesta 4ª Feira (25/8), às 11h, no plenário da Câmara Municipal, Audiência Pública para apresentação e discussão da concessão do serviço de estacionamento rotativo no município, popularmente conhecido como “Zona Azul”.