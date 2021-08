Cotia ultrapassa as 200 mil doses da vacina contra a covid-19 aplicadas

Vacina

A marca foi atingida quatro dias depois de a cidade começar a imunizar a faixa etária de 18 a 24 anos





Nesta sexta-feira (13/08) a cidade de Cotia atingiu a marca de 200.262 doses de vacina contra a covid-19 aplicadas na população. O número é atingido exatamente depois de quatro dias que a cidade começou a vacinar adultos da faixa etária de 18 a 24 anos. De acordo com os dados do Vacinômetro, do Governo do Estado, a cidade aplicou 144.508 primeiras doses, 49.796 segundas doses e outras 5.958 pessoas tomaram o imunizante de dose única.





Em Cotia, a campanha de vacinação contra a covid-19 acontece mediante agendamento. Basta acessar o site da Prefeitura ( www.cotia.sp.gov.br ) no campo “Agendamento”, ligar para a central de agendamento nos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis) ou acessar o Aplicativo “Saúde Cotia”.