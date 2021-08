Edital de convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Ass. dos Proprietários do Loteamento Res. Jd. Vitória

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA





Prezados Senhores,





Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Jardim Vitória, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob nº 21.343.759/0001-47, vem por meio desta, através de sua Presidente em exercício, Sra. Celoí Rosa da Silva, convocar V.Sas., para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Jardim Vitória, a realizar-se no Espaço Recanto Beija Flor, situado na Estrada Umuarama, nº 126, no município de Cotia – SP, no dia 26/08/2021 (quinta - feira), no período das 18:30 às 22:30 horas.





A Assembleia se iniciará em primeira chamada às 19:00 horas, com “quórum legal” (50% das unidades adimplentes), ou em segunda chamada, impreterivelmente, às 19:30 horas, com qualquer número de proprietários e associados para apreciação e deliberação da seguinte.





ORDEM DO DIA:

01- Apresentação e prestação de contas do período de janeiro a dezembro de 2020 e de janeiro a julho de 2021;





02- Eleição da nova diretoria executiva para o biênio 2021/2023; (Concorrendo: chapa 1 e chapa 2)

03- Assuntos diversos de interesse geral.





Na referida Assembleia, poderá o associado se fazer representar por procuradores, devidamente autorizados e credenciados e só terão direito a voto os senhores proprietários que estiverem quites com as obrigações (rateio despesas) perante a Associação.





De acordo com o artigo 1.335 do Código Civil, somente poderão participar da Assembleia, os Associados que estiverem em dia com suas despesas associativas.





Em caso de ausência, todos ficam obrigados a acatar o que for deliberado, com tácita concordância.

Salientamos que sua presença é imprescindível, pois os assuntos discutidos e aprovados em Assembleia serão extensivos a todos, mesmo que ausentes e/ou discordantes.

Em face da relevância e importância dos assuntos, solicitamos a toda especial atenção no horário, local e data, assegurando assim seu comparecimento, ou que se façam representar através de procuração.





Cotia, 16 de Agosto de 2021





Assoc. dos Prop.do Lot. Res. Jd. Vitória