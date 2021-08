Clínica da Mulher e outros serviços da saúde em Cotia estarão em novo endereço a partir deste mês

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a mudança de alguns serviços e departamentos municipais para a avenida Professor Manoel José Pedroso, 843, Vila São Francisco.

Segundo a prefeitura, o imóvel é novo, amplo, tem acessibilidade e garantirá mais conforto para a população atendida e para os colaboradores municipais.





A partir de segunda-feira (9 de agosto) o Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) já funcionará no novo endereço, com isso, o atendimento na rua Valdionor Belotti, no bairro Santo Antônio do Portão, estará encerrado.





A partir do dia 16 de agosto começam a funcionar no novo endereço a Clínica da Mulher, o departamento de Medicina do Trabalho e o Programa Municipal Atende, com isso os serviços/atendimentos nos antigos endereços estarão suspensos a partir desta data.





Novo endereço de serviços da saúde





(Avenida Professor Manoel José Pedroso, 843 – Vila São Francisco)





A partir de 9 de agosto: SAE/CTA





A partir de 16 de agosto: Clínica da Mulher





A partir de 16 de agosto: Medicina do Trabalho





A partir de 16 de agosto: Programa Municipal Atende