Cada salsicha consumida tira 36 minutos da expectativa de vida, indica estudo

Estudo foi publicado na revista científica Nature Food



Cada salsicha consumida pode diminuir 36 minutos da expectativa de vida de uma pessoa, diz um estudo publicado na revista científica Nature Food.O resultado foi obtido por meio do cálculo de que cada grama de comida processada tira 0,45 minutos de vida. As gorduras trans e o sódio presentes no produto respondem pelo resto da conta.Em contrapartida, há alimentos que podem prolongar a vida — uma porção de castanhas, por exemplo, pode ser responsável por adicionar 26 minutos de “vida extra” para aqueles que a consomem.Os pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, estudaram quase 6 mil alimentos para criar o Index de Saúde Nutricional.Para aqueles que querem viver mais, a dica dos cientistas é substituir 10% da quantidade diária de calorias ingeridas de carnes ou processados por vegetais, frutas e castanhas. A cada vez que a "dica" é seguida, são acrescentados 48 minutos à vida.