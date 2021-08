Prefeitura substitui ‘pai e mãe’ por ‘responsável 1 e 2’ no cadastro escolar de Cotia

Educação

Proposta encaminhada pela secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf, visa respeitar a diversidade na composição familiar do aluno



Foto: Vagner Santos





A Secretaria de Educação de Cotia substituiu as identificações no cadastro da rede municipal de ensino para realizar a matrícula do aluno. Agora, ao invés do nome do pai e do nome da mãe, a ficha pede o nome do primeiro e do segundo responsável pela criança.





A proposta foi encaminhada pela secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e também vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf. A demanda apresentada visa respeitar a diversidade na composição familiar do aluno.





“Levamos a demanda pois hoje temos várias configurações familiares. Nós temos dois pais, duas mães, a mãe a avó, a mãe e a tia [...] temos várias composições, inclusive, as socioafetivas, pelo vínculo do amor”, disse Ângela em vídeo publicado nas redes sociais.





A Educação vai receber as inscrições para o Ensino Infantil (berçário, maternal e jardim) e 1º ano do Ensino Fundamental I (para crianças que não estão matriculadas), para o ano letivo de 2022, até o dia 31 de agosto em todas as escolas da rede municipal.





Para fazer a inscrição basta comparecer à escola municipal mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Será obrigatório apresentar certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço de Cotia, CPF do responsável legal pela criança, e-mail do responsável e número de telefone atualizado. O período de matrícula para o ano letivo de 2022 será divulgado posteriormente, pela Secretaria de Educação.