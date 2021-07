Vazamento recorrente de esgoto gera reclamações de moradores em Caucaia do Alto

Fala Cidadão

Implantação de rede coletora de esgoto causa transtorno.

Uma obra realizada pela SABESP para implantação de redes coletoras de esgoto no bairro Santa Catarina em Caucaia do Alto vem gerando diversos problemas para moradores e comerciantes da região, isso porque o vazamento constante de esgoto gera mal cheiro, atrapalha o trânsito além de deixar as ruas nojentas.

Na rua Adriano Pires de Oliveira por exemplo a mais de 15 dias havia vazamento de esgoto. Em contato com SABESP a reportagem recebeu a informação de que "Uma ligação do ramal de esgoto foi feita nesta rede por parte de algum morador, o que gerou o extravasamento de esgoto no trecho que ainda não foi completamente finalizado. Lembrando que todos os moradores da região são informados da importância de só se conectarem à rede de esgoto após a própria Sabesp fazer o comunicado de ligação, o que ainda não ocorreu."

A Sabesp disse ainda que "está trabalhando para solucionar o problema, o que deve ocorrer nos próximos dias."