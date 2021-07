Cotia é a sétima cidade do estado com maiores custos por vereador, aponta TCE

Total de gastos, entre maio do ano passado e abril deste ano, foi de R$ 33.109.447 que, dividido por cada parlamentar, resulta em R$ 2.546.880



Cotia é a sétima cidade em todo o estado de São Paulo com maiores custos por vereador. O total de gastos, entre maio do ano passado e abril deste ano, foi de R$ 33.109.447 que, dividido por cada parlamentar, resulta em R$ 2.546.880.





Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Chamado de 'Mapa das Câmaras', eles são de livre acesso e podem ser encontrados diretamente no site do Tribunal de Contas do Estado.





Ainda na região, Osasco ocupa o 2º lugar do ranking com R$ 3.167.328 de custo para cada um dos 21 parlamentares do Legislativo. Barueri aparece na 5ª posição com R$ 2.670093 entre os 21 vereadores.