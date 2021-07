Prefeitura lança programa que oferece cursos gratuitos aos moradores de Cotia

Destaque

Cursos serão oferecidos por meio de parcerias com o Sebrae, Senac, Senai e outras instituições







A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, acaba de lançar a “Escola Virtual”.para fazer a inscrição.

Os cursos serão oferecidos por meio de parcerias com instituições como Sebrae, Senac, Senai, entre outras.



De acordo com a secretaria, haverá oportunidades de cursos para pessoas de todas as idades e a participação em cada um dependerá do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela instituição parceira.



“Teremos oportunidades de capacitação em diversas áreas: tecnologia, administrativo, construção civil e muito mais. O objetivo é trazer oportunidade de capacitação da mão de obra local, ajudar a população a estar pronta para se colocar no mercado de trabalho, seja primeiro emprego ou uma recolocação, por meio de parcerias com instituições que dispensam apresentações”, destacou o titular da pasta, Fernando Jão.



Ainda de acordo com o secretário, os cursos oferecidos serão na modalidade presencial e à distância e todas as informações estarão disponíveis no link da “Escola Virtual” à medida que houver curso/inscrições abertas.