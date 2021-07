Shopping recebe campanha de doação de sangue na Granja Viana

O Shopping Granja Vianna em parceria com a ONG AmorSeDoa e o Hemocentro São Lucas, prepara mais uma edição da campanha de doação de sangue. Para doar, é necessário realizar um agendamento prévio através do link - ttps://linktr.ee/shoppinggranjavianna e escolher o melhor dia: 28, 29 ou 30. Na data escolhida, é preciso ter em mãos um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52kg, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável.A campanha acontece no Piso L1, ao lado do novo acesso do shopping center, das 9h às 15h30, com intervalo de uma hora, das 11h às 13h. O local segue com todas as medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, intensificação na limpeza, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro, disponibilização de álcool em gel e material descartável.