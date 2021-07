Prefeitura de Cotia faz força-tarefa para imunizar pessoas em situação de rua contra Covid-19

Serviço Social

Ação aconteceu na noite desta quarta-feira (30). Segundo a prefeitura, oito pessoas aceitaram e foram vacinadas com a dose única da Janssen

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia realizou uma força-tarefa, na noite dessa quarta-feira (30/06), para aplicar a vacina contra a Covid-19 em pessoas em situação de rua.

A ação aconteceu no período da noite, pois é quando elas são mais facilmente encontradas. Segundo a prefeitura, oito pessoas aceitaram e foram vacinadas com a dose única da Janssem/Johnson – vacina enviada ao ministério da Saúde pelo governo americano. Toda ação foi acompanhada pela Guarda Civil Municipal.



Foram vacinados sete homens e uma mulher. De acordo com a coordenadora da Secretaria da Vigilância Epidemiológica, Silvana Silva, o critério para aplicação da vacina foi a aceitação.



“Basta a pessoa ter 18 anos acima e apresentar a vontade de ser vacinada que recebe a dose. É direito dela, ainda que não tenha os documentos, tem direito de ser imunizada”, disse. Segundo ela, a maioria atendida em Cotia sabia o nome completo e o número do documento e será incluída no sistema VaciVida.



A Secretaria de Desenvolvimento Social esteve presente na ação. Como a equipe realiza abordagens frequentes, já tem o mapeamento de onde encontrar as pessoas em situação de rua pela cidade.

Leia também: Mais de 30 pessoas em situação de rua em Cotia foram acolhidas nas últimas semanas, diz prefeitura