Cotia concorre ao "Prêmio Top Destinos Turísticos 2021"

Cotia cidade hospitaleira rica em história e recursos naturais

A cidade de Cotia conta com 323 mil km² de extensão e tem cravada em seu território a Reserva Florestal do Morro Grande, uma das maiores representações naturais da região e que ocupa 1/3 do território cotiano. Além disso o bom gosto do roteiro gastronômico da Granja Viana. Some-se a isso pontos de lazer e a riqueza histórica de pontos como o Sítio do Mandu e o Sítio do Padre Inácio, ambos tombados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e o turismo de aventura na região de Caucaia do Alto.





Entre os pontos turísticos em Cotia, destaque para: Parque Teresa Maia, Parque Cemucan (Centro Municipal de Campismo), Sítio Moinho Velho, Represa Pedro Beicht, Parque Tizo, Parque das Nascentes, Cachoeira Furquim, Cachoeira Rincão, Arautos do Evangelho, Igreja Matriz de Cotia (Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate), Templo Zu Lai, Kartódromo Internacional Granja Viana, Capela dos Pires de Conceição de Caucaia do Alto, Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Caucaia do Alto, Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Santa Terezinha do Menino Jesus, Templo Budista Tibetano Odsal Ling, Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Arautos do Evangelho), Paróquia de Santo Antônio (Granja Viana), Paróquia de Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo (Portão),. Além de pesqueiros e fazendinhas ao longo da estrada de Caucaia do Alto e rodovia Bunjiro Nakao.

Aventura” que contempla movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. A votação é feita pela internet e os votos serão aceitos até o dia 15 de outubro.O Top Destinos Turísticos é uma realização conjunta da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e do SKÅL Internacional São Paulo e tem o objetivo de identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. Para votar, basta acessar o link https://votetop.com.br/categorias e validar o acesso por meio do link social (Facebook). Cada perfil poderá registrar apenas um voto por categoria da premiação.As cidades vencedoras receberão o título “Município TOP DESTINOS TURÍSTICOS 2021”. A premiação é anual e está na terceira edição.