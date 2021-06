Mais de 30 pessoas em situação de rua em Cotia foram acolhidas nas últimas semanas, diz prefeitura

Serviço Social

Segundo a prefeitura, o acolhimento oferece, a título de pernoite e centro dia, atendimento por meio de uma parceria com entidade especializada. Uma equipe técnica composta por assistentes sociais e psicólogo da Secretaria de Desenvolvimento Social faz o acompanhamento dos assistidos



Nas últimas semanas, a Prefeitura de Cotia disse que 33 pessoas em situação de rua foram acolhidas no serviço especializado oferecido pela administração municipal.





Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), neste período, 202 pessoas foram abordadas, considerando que alguns moradores receberam mais de uma tentativa de aproximação da equipe especializada do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).





Segundo a SDS, mesmo com a resposta positiva para a opção de acolhimento, a permanência é opcional e muitos abandonam o atendimento. Atualmente, 51 pessoas estão ativas no projeto.





Ainda segundo a pasta, o serviço de acolhimento municipal oferece orientação individual e grupal, faz encaminhamento para serviços socioassistenciais e outros que fazem parte de políticas públicas, de acordo com a demanda.





“Neste período de noites frias temos intensificado as ações. O objetivo é criar vínculos, oferecer a possibilidade de ajuda e, sempre que possível, a reinserção ao seio familiar”, explicou Mara Franco, titular da SDS.





Todos que aceitam acolhimento podem participar de oficinas, atividades esportivas, palestras, sala de tv, entre outros. Além de se alimentarem, tomarem banho, cortarem o cabelo.





Canal de atendimento





Desde junho de 2020 está em funcionamento o canal de atendimento lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Social pelo Whatsapp (11) 9 6300-7500. Por meio dele, qualquer cidadão pode passar a localização e a condição de alguma pessoa em situação de rua em Cotia.





Basta enviar uma mensagem para o número do Canal de Atendimento com a mensagem ‘Olá’, a partir daí, será respondido com um ‘menu’, ‘9’ é a opção para quem quer notificar pessoas em situação de rua. Uma equipe programará a abordagem o mais rápido possível ao local informado.