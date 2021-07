Cotia registra 8 mortes por Covid em 5 dias e fica fora da lista das cidades de SP que amenizaram pandemia

Vacina

Governo de SP anunciou nesta quarta-feira (21) a lista com 288 municípios do estado que não registaram óbitos por Covid-19 na última semana; resultado, segundo o governo, reflete o impacto do avanço da vacinação nestas cidades





O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) que o estado identificou 288 municípios sem novas mortes por Covid-19 registradas na última semana. O balanço, segundo o governo, reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença. O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) que o estado identificou 288 municípios sem novas mortes por Covid-19 registradas na última semana. O balanço, segundo o governo, reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença.

afirmou o vice-governador, Rodrigo Garcia.No entanto, a cidade de Cotia, que ocupa o 606º lugar no ranking de vacinação contra a Covid, não está na lista. O município imunizou, até a tarde desta quarta-feira (21), 45% da população, que representa 114.232 aplicações da primeira dose.De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 14 e 21 de julho – dias em que foram feitas as constatações dos municípios que não registraram mortes por covid – Cotia contabilizou oito óbitos. Isso de quarta passada, dia 14, até esta segunda-feira (19), já que não houve mais divulgação dos boletins até o momento da publicação desta reportagem.Segundo o levantamento do governo paulista, nenhum município da região consta na lista das cidades que não tiveram mortes por Covid na última semana.