Prefeitura de Cotia abre processo seletivo para contratação de farmacêutico e assistente de farmácia

A contratação tem caráter temporário. Saiba como se inscrever





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de farmacêutico e assistente de farmácia. Os interessados devem se inscrever até às 17h do dia 8 de julho (quinta-feira) pelo link: https://forms.gle/eFfzNDGvnGi51m269 . A contratação tem caráter temporário e as informações e os pré-requisitos aos candidatos podem ser conferidas em: https://cotia.sp.gov.br . Não será cobrada taxa de inscrição para participação neste processo seletivo.





O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 27 de julho e entre os critérios de avaliação estão: títulos acadêmicos do candidato, experiência profissional, entre outros, que precisarão ser comprovados sob risco de desclassificação. Para o cargo de farmacêutico é exigida formação superior já para os candidatos à assistente de farmácia será exigido ensino médio.