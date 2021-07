Em um mês, mortes por Covid aumentam 26% entre cotianos com menos de 60 anos

Destaque

Em junho, 71% das mortes registradas no município foram de pessoas que não eram idosas







O número de mortes por Covid-19, em Cotia, diminuiu em 11%, de maio para junho deste ano. No entanto, a taxa de letalidade, no mesmo período, subiu 26% entre as pessoas com menos de 60 anos.





O levantamento foi feito pelo Cotia e Cia neste domingo (4), com base nos dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde.





Das 55 mortes causadas pelo novo coronavírus, em maio, 25 vítimas (45%) não eram idosas. Já em junho, de um total de 49 óbitos, 35 pessoas (71%) tinham menos de 60 anos de idade.





INFECÇÕES DIMINUEM 60%





As infecções também diminuíram neste período na cidade. Enquanto maio registrou 1.711 casos, em junho foram 1.069, uma queda de 60%.





De acordo com o último boletim divulgado na sexta-feira (2) pela Secretaria Municipal de Saúde, Cotia chegou a 601 óbitos causados pela Covid-19 desde o início da pandemia.





Segundo a Saúde, há 70 pessoas internadas com sintomas da doença e 13.620 casos confirmados até agora.