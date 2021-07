Prefeitura entrega cobertores para famílias cotianas em situação de vulnerabilidade social

Importante

Estão sendo entregues cobertores adquiridos por meio do Plano de Ação de Enfrentamento à Covid-19 e cobertores novos doados por empresários, sociedade civil e voluntários para a Campanha do Agasalho do Fundo Social



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia iniciou a entrega de cobertores novos para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.





Os cobertores foram adquiridos com a aprovação do Plano de Ação de Enfrentamento à Covid-19, por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) que deliberou pela compra por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social.





Além desta ação, o Fundo Social também está promovendo a entrega de cobertores novos da Campanha do Agasalho 2021.





Mesmo sem o lançamento oficial, a Campanha do Agasalho começou a ser organizada no fim de maio e mobilizou doadores e voluntários.





Segundo a prefeitura, o formato da Campanha do Agasalho precisou ser adaptado e, por questão de segurança sanitária, estão sendo entregues exclusivamente cobertores novos às famílias beneficiadas.





“Pelo segundo ano consecutivo, não conseguimos realizar a campanha no formato tradicional, com diversos polos de arrecadação, entrega de agasalhos e calçados, mas não podemos permitir que a pandemia seja um obstáculo que impeça a realização das nossas ações sociais. Nos adequamos e estamos atendendo as famílias carentes, as entidades conveniadas com a Prefeitura e que atendem crianças, adolescentes e idosos. Nosso propósito é auxiliá-las a enfrentarem melhor as noites frias”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco.