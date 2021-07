Maior revista de turismo do Brasil destaca parques e fazendinhas de Cotia

Turismo

Revista Qual Viagem de julho destacou 5 empreendimentos de Cotia.





A cidade de Cotia ganhou destaque na maior revista de turismo do Brasil. Na edição de julho da revista Qual Viagem da editora Qual é apresentado cinco empreendimentos da cidade como referências de parques no país.





Os empreendimentos citados são: Cidade das Abelhas, Cia dos Bichos, Bichomania, Petzoo e Thermas da Mata.





O Turismológo e Chefe de Divisão da secretaria de turismo de Cotia Renato Ferreira disse ao Cotia e Cia que "Quando organizado o turismo promove o bem estar para quem viaja e emprego digno para quem recebe. Aquece a economia, criando novas experiências e disseminando a cultura de paz."





Ainda segundo Renato, o objetivo é por Cotia no mapa nacional do turismo "Estamos trabalhando arduamente para preparar e organizar o turismo em nossa cidade e assim fazer com que Cotia faça parte do mapa nacional do turismo." finaliza.





Para ler a revista clique aqui . As atrações cotianas estão nas páginas 97,99,101,106 e 108.