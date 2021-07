Região tem calor nesta quinta, mas tempo deve virar no fim de semana

A tarde desta quinta-feira, 15 de julho, poderá ser a mais quente na grande São Paulo podendo chegar a 28ºC. A última vez que esquentou tanto assim foi no dia 29 de maio, quando a temperatura chegou a 29°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia.

O calor nesta quinta-feira promete passar dos 30°C no interior paulista e pelo litoral, com o vento quente ganhando força sobre o estado de São Paulo e o sol forte o dia todo.





Mas esse calor repentino é chamado de pré-frontal, aquele que vem antes da chegada de uma frente fria, que vai mudar o tempo a partir desta sexta-feira em parte do estado de São Paulo.





Nesta quinta-feira, essa frente fria avança sobre o Sul do Brasil e causa apenas um aumento da nebulosidade sobre o estado de São Paulo. Não há previsão de chuva por enquanto, o sol aparece forte e faz calor em todas as regiões paulistas.





Mudança no tempo na sexta-feira





A nova frente fria avança para o litoral de São Paulo durante a sexta-feira, provocando aumento da nebulosidade na Grande São Paulo e queda da temperatura. Durante a noite da sexta-feira, a Grande São Paulo já deve estar nublada com chance de garoa e temperatura amena.





Essa frente fria provoca pancadas de chuva e muita nebulosidade nas áreas de divisa com Paraná e também pelo litoral paulista. Nas outras áreas, pelo interior do Estado, a nebulosidade vai aumentar mas não abre a visão de chuva.









Frio no fim de semana





Durante o fim de semana, a temperatura vai cair mais em todo o estado de São Paulo por causa da chegada de outra frente fria. Desta vez, só há previsão de um pouco de chuva para região do Vale do Ribeira, no extremo sul do estado e pelo litoral, mas o ar frio de origem polar vai se espalhar por todas as áreas do estado de São Paulo provocando uma queda de temperatura generalizada.





Infelizmente a maioria das áreas do estado de São Paulo vai continuar com tempo seco e terá apenas um aumento de nebulosidade durante a passagem desta frente fria





Durante o domingo, o vento frio de origem polar vai soprar constante sobre estado de São Paulo mantendo a temperatura abaixo o dia todo. A tendência de esfriar mais durante a segunda-feira.





A queda de temperatura prevista para este próximo fim de semana e para segunda-feira não será tão forte quanto é que tivemos na virada de junho para julho.